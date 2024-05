PF investiga homem suspeito de desviar R$ 4 milhões de associação indígena no Pará

PF cumpre mandados em Marabá, no Pará. — Foto: Reprodução / PF-PA

Diretor da entidade foi alvo de operação em Marabá que cumpriu mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira, 10.

A operação “É Pra Valer” da Polícia Federal investiga desvios de R$ 4 milhões de recursos recebidos pela Associação Indígena Baiprã de Defesa do Povo Xikrin Odja, no Pará. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (10) em Marabá, no sudeste do estado.

Segundo a PF, os mandados foram na casa de um investigado, que não teve nome divulgado, e na associação da qual ele faz parte como diretor. Foram apreendidos documentos contábeis da instituição, um celular e um HD externo, que serão analisados pela Polícia Federal.

“Aproveitando a condição de diretor da entidade, o investigado teria transferido para sua própria conta os recursos nos últimos anos. O valor recebido pela Associação é de indenização paga pela Vale ao povo Xikrin Odja, referente a impactos ambientais causados por extração no rio Catete. A aldeia fica no município de Água Azul do Norte, a pouco mais de 300 quilômetros de Marabá, localização da sede da associação”, informou a PF.

A decisão judicial, dentre outras medidas cautelares, decretou o afastamento do investigado do cargo junto à associação. O alvo responderá pelo crime de apropriação indébita qualificada.

A operação foi denominada É Pra Valer tendo em vista o investigado já ter sido denunciado e processado por fatos semelhantes em 2015, porém absolvido por falta de provas.

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2024/17:13:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...