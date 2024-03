Casos de Febre Oropouche são confirmados em Alenquer; casos suspeitos na região são investigados

Mosquito que transmite o vírus oropouche é conhecido como maruim ou pólvora e mede 2 milímetros — Foto: Reprodução/EPTV

O alerta no município surgiu após pessoas com sintomas de dengue testarem negativo, levantando a suspeita da presença do vírus da Febre Oropouche na região.

Surto de Febre Oropouche na região Norte, tem causado preocupação, não apenas o estado do Amazonas, onde surgiram os primeiros casos, como também no Pará, diante da confirmação de 9 casos da doença no município de Alenquer, região oeste paraense. Em Monte Alegre, há casos suspeitos sob investigação epidemiológica.

Em Alenquer, além dos 9 casos já confirmados há outros sob investigação, segundo o coordenador de Arboviroses do município, Welton Siqueira. O alerta no município surgiu após pessoas com sintomas de dengue testarem negativo, levantando a suspeita da presença do vírus da Febre Oropouche na região.

Em Monte Alegre, apesar de nenhum caso ter sido registrado até o momento, diversas amostras de pessoas com sintomas de dengue que testaram negativo foram encaminhadas para análise no Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen). Uma equipe de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), está no município verificando a situação e monitorando a possível disseminação da doença na região.

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Monte Alegre, Nely Vasconcelos, informou que ao considerar a possibilidade de Febre Oropouche é feita a avaliação de pacientes com febre que vieram de áreas conhecidas por surtos do vírus.

De acordo com a infectologista, Cirley Lobato, os sintomas da Febre Oropouche podem ser confundidos com outras doenças febris, como dengue e chikungunya. Para ter o diagnóstico é preciso fazer testes específicos, que identificam a presença do vírus ou dos anticorpos produzidos em resposta à infecção.

Surto no Amazonas

Nos primeiros dois meses de 2024, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registrou 1.674 casos de Febre Oropouche, em todo estado. O surto da doença no estado do Amazonas foi reconhecido com base no “Guia para Investigações de Surtos ou Epidemias”, do Ministério da Saúde.

A Febre do Oropouche é transmitida principalmente por um mosquito conhecido popularmente como maruim ou meruim. O mosquito é 20 vezes menor que o Aedes aegypti. A arbovirose apresenta sintomas como dor de cabeça, muscular, nas articulações, entre outros.

