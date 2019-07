Enfermeira morre após se jogar do 4º piso de shopping center em Belém

A enfermeira Celuzia Quintal, de 33 anos, morreu após cair do quarto piso de um shopping localizado na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém, na manhã desta terça-feira (16).

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará emitiu nota de pesar, na tarde desta terça-feira (16), lamentando a morte da enfermeira Celuzia Quintal, de 33 anos, que morreu após cair do terceiro andar de um shopping localizado na avenida na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro de Reduto, em Belém.

A vítima caiu próximo a um parque infantil.

O conselho informa ainda que Celuzia exercia a profissão no Centro de Referência Integral à Saúde da Mulher e da Criança, no município de Cametá, nordeste paraense.

Nota de Pezar

“Neste momento de dor e consternação, a presidente do COREN-PA, Danielle Cruz Rocha, em nome do Plenário da Autarquia e de todos os profissionais de enfermagem do estado, expressa condolências aos familiares e amigos da enfermeira”, conclui a nota do conselho de enfermagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A morte foi ocasionada pela queda.

NOTA SHOPPING

Em nota, o Boulevard Shopping confirma a ocorrência de falecimento no começo da tarde desta terça -feira, 16, e lamenta o episódio. A administração informa, ainda, que prontamente acionou as autoridades competentes e está a disposição para mais esclarecimentos.

