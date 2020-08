Castanhal vence o Tapajós e alcança vice-liderança no Parazão

William Fazendinha brilhou, com dois gols na partida

Japiim venceu o Tapajós e se garantiu na semifinal do Parazão e na Série D de 2021 (Jivago Lemos / Castanhal)

De volta após a paralisação do Parazão, o Castanhal venceu o Tapajós por 2 a 1, em jogo disputado na tarde deste sábado (01) no Estádio da Curuzu, em Belém, partida válida pela nona rodada da competição estadual. Na tabela, o mando de campo era do Japiim, mas após a parada por conta do novo coronavírus, ficou definido que todos os jogos restantes serão realizados na capital, como medida de saúde. Com o resultado, o Castanhal chegou à vice-liderança do Parazão, com 17 pontos, somente atrás do Paysandu e empatado com o Remo, só que com mais gols no saldo.

As arquibancadas vazias da Curuzu presenciaram o Castanhal entrar em campo como o favorito, já que era a equipe mais bem-sucedida no Parazão do interior do Estado. Mesmo que a situação do Tapajós fosse bem diferente – o time tinha apenas 8 pontos na tabela – em campo, Japiim e Boto começaram em equilíbrio, com o Castanhal bastante ofensivo no início e o Tapajós se tornando mais presente aos poucos no jogo, forçando o caminho e oferecendo perigo ao adversário.

Mesmo assim, ao fim do primeiro do tempo, Fazendinha marcou um belo gol, aos 47 minutos. De longe, fora da área, ele chutou com o pé direito, surpreendendo o goleiro Jader, que parado, assistiu à rede balançar e o primeiro tempo encerrar com o Castanhal na frente.

Na volta para a segunda etapa, veio o segundo gol do Japiim. Em um contra-ataque fulminante, Fazendinha de novo recebeu a bola e, de cara com o goleiro, mandou para a meta, mas a redonda parou no goleiro Jader. No rebote, Fazendinha balançou a rede e ampliou para o Castanhal, aos 19 minutos. O lance foi polêmico, e os jogadores do Tapajós reclamaram bastante de pênalti, resultando em um cartão amarelo para o goleiro Jader.

Em seguida, aos 42 minutos, Luiz Felipe marca o gol do Boto e reacende as esperanças, fazendo o jogo ferver em seus minutos finais. No fim, o resultado foi favorável ao Castanhal, que venceu a partida. Com esse resultado, o Tapajós caiu para a nona colocação e já não tem mais chances de chegar à semifinal da competição. Na próxima rodada, o Japiim pega o Independente, enquanto o Tapajós enfrenta o Remo. As partidas devem ocorrer na próxima quarta-feira, 5, mas ainda sem horário e local definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

