Publicação Nº 156/2024 – ANDREIA FERREIRA DE MORAIS – ME – TORNEARIA

ANDREIA FERREIRA DE MORAIS – ME – TORNEARIA, inscrita no CNPJ: 21.165.705/0001-39, situada na rua Aymore nº 155, bairro Jardim Planalto , em Novo Progresso PA , torna público que RECEBEU da SEMMA/NP na data 11 de JULHO de 2024 a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO, L.A.S, nº 022/2024, através do protocolo 725/2024 com validade para 11 de julho de 2026 , para sua atividade, serviços de usinagem solda, tratamento e revestimento de metais,tornearia.

Publicado dia 18 de julho de 2024, às 17:51:53, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...