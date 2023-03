CBF define os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil; veja os duelos

Taça da Copa do Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quarta-feira (29) os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os 32 clubes foram divididos em dois potes de 16. Os mais bem colocados no ranking da entidade ficaram no Pote A.

Confira os cruzamentos:

Santos x Botafogo-SP

América-MG x Nova Iguaçu-RJ

Coritiba x Sport-PE

Cruzeiro x Náutico-PE

Atlético-MG x Brasil de Pelotas

Bahia x Volta Redonda-RJ

Botafogo-RJ x Ypiranga-RS

Grêmio x ABC-RN

Flamengo x Maringá-PR

São Paulo x Ituano-SP

Fluminense x Paysandu-PA

Corinthians x Remo-PA

Internacional x CSA-AL

Fortaleza x Águia de Marabá-PA

Athletico-PR x CRB-AL

Palmeiras x Tombense-MG

A partir desta fase, os clubes jogam no sistema de ida e volta. O gol marcado fora de casa não conta como critério de desempate.

Se os confrontos terminarem empatados, a decisão irá as penalidades.

O campeão do torneio ganha até R$ 70 milhões.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de André Rigue da CNN em 29/03/2023/17:47:27

