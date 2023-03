Chegada de Bolsonaro leva à interdição da Esplanada por tempo indeterminado

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press) – Por conta do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro a Brasília, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) bloqueará o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios.

A interdição das pistas começa às 23h59 desta quarta-feira (29/3) e ainda não há previsão para a liberação do trânsito na região. O fluxo de veículos fica proibido nas vias S1 e N1, na altura da Catedral, até a Via L4 Norte.

Bolsonaro desembarca em Brasília na quinta-feira (30/3) às 7h10 em um voo comercial. O ex-presidente está há três meses nos Estados Unidos.

O secretário de Segurança, Sandro Avelar, afirmou, em entrevista à jornalista Ana Maria Campos, no CB Poder, que a preparação para o desembarque do ex-chefe do Executivo em Brasília tem sido feita por meio de reuniões constantes com representantes das forças de segurança e demais órgãos envolvidos.

“Por exemplo, a Polícia Federal, responsável pela área primária do aeroporto, sendo os primeiros a ter contato quando da chegada do presidente; Detran e Polícia Militar cuidando do trânsito; e Polícia Civil participando com informações de inteligência para que possamos nos antecipar na eventualidade de alguma manifestação ou algo que possa criar algum problema”, explicou.

O chefe da segurança pública do DF também informou que o ex-presidente já escolheu os oito membros da equipe de segurança que o acompanhará no dia-a-dia. “Ela já escolheu. Muitos são oriundos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e uma parte vinda das Forças Armadas”, disse. Pela lei, o Presidente da República, terminado o seu mandato, tem direito de utilizar os serviços de segurança e apoio pessoal, bem como a dois veículos oficiais com motoristas, custeadas as despesas com dotações próprias da Presidência da República.

Segundo o secretário, não está descartada a possibilidade de manifestações durante a chegada do ex-presidente, por isso a segurança será reforçada. “Há indicativos de que haverá atos de apoio. Mas nós estamos preparados para receber o presidente, cuidar do itinerário por onde ele vai passar e garantir que tudo transcorra na mais perfeita ordem”, pontuou.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Mila Ferreira/correiobraziliense em 29/03/2023/16:55:33

