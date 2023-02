Censo do IBGE: Novo Progresso entre as cidades com maior percentual de recusas;veja ranking do Pará

Censo 2023- (Foto: Reprodução) – Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anunciou que trabalha para reduzir a taxa de recusa e finalizar o Censo de 2022. O IBGE esclareceu que neste período de 6 meses em campo, um dos principais desafios para a conclusão do censo é o número alto de recusas para responder ao questionário.

Dados também divulgados pelo IBGE apontam que no Brasil a taxa média de recusas chega a 2,43%, os dados foram atualizados no último dia 31 de janeiro. De acordo com o instituto, esse percentual é consideravelmente maior em localidades onde há maior concentração populacional.

Com base nos indicadores divulgados pelo IBGE a reportagem do Portal Canaã elaborou um ranking com os 144 municípios Paraenses. Em São José da Ponta, que lidera o ranking entre os municípios paraenses, a taxa de recusas é de 6,6%, seguido pela cidade de Tailândia (5,7%).

Na região, Marabá com (2,9%), Ourilândia do Norte com (2,8%) e Canaã dos Carajás com (2,5%) estão entre as 15 cidades com maior percentual de recusas no Pará.

Veja abaixo o ranking com todas as cidades paraenses.

Recusa por município Paraense

Posição UF Município Recusa [%]

1 PA São João da Ponta 6,6%

2 PA Tailândia 5,7%

3 PA Salvaterra 4,3%

4 PA São Francisco do Pará 4,2%

5 PA Jacareacanga 4,2%

6 PA Belém 3,3%

7 PA Barcarena 3,1%

8 PA Marabá 2,9%

9 PA Ourilândia do Norte 2,8%

10 PA Ananindeua 2,7%

11 PA Santarém 2,7%

12 PA Castanhal 2,7%

13 PA Itupiranga 2,6%

14 PA Canaã dos Carajás 2,5%

15 PA Redenção 2,4%

16 PA Curuçá 2,4%

17 PA Pau D’Arco 2,3%

18 PA Itaituba 2,2%

19 PA Rio Maria 2,2%

20 PA Santa Izabel do Pará 2,1%

21 PA Bom Jesus do Tocantins 2,1%

22 PA Paragominas 1,9%

23 PA Novo Repartimento 1,9%

24 PA São Félix do Xingu 1,9%

25 PA Salinópolis 1,8%

26 PA Altamira 1,7%

27 PA Floresta do Araguaia 1,7%

28 PA Santa Bárbara do Pará 1,6%

29 PA Rondon do Pará 1,6%

30 PA Igarapé-Miri 1,6%

31 PA Xinguara 1,6%

32 PA Belterra 1,5%

33 PA Eldorado do Carajás 1,5%

34 PA Inhangapi 1,5%

35 PA Abaetetuba 1,3%

36 PA Placas 1,3%

37 PA Bannach 1,2%

38 PA Novo Progresso 1,2%

39 PA Parauapebas 1,2%

40 PA Rurópolis 1,2%

41 PA Aveiro 1,1%

42 PA Afuá 1,1%

43 PA Porto de Moz 1,1%

44 PA Maracanã 1,1%

45 PA Goianésia do Pará 1,1%

46 PA Cachoeira do Piriá 1,1%

47 PA Ourém 1,1%

48 PA Capanema 1,0%

49 PA Água Azul do Norte 1,0%

50 PA Mojuí dos Campos 1,0%

51 PA Vitória do Xingu 0,9%

52 PA Santa Maria das Barreiras 0,9%

53 PA São Geraldo do Araguaia 0,9%

54 PA Mocajuba 0,9%

55 PA Marapanim 0,8%

56 PA Almeirim 0,8%

57 PA Conceição do Araguaia 0,8%

58 PA Anapu 0,8%

59 PA Cametá 0,8%

60 PA Santana do Araguaia 0,8%

61 PA Pacajá 0,8%

62 PA São João de Pirabas 0,8%

63 PA Moju 0,8%

64 PA Marituba 0,8%

65 PA Brasil Novo 0,8%

66 PA Terra Santa 0,8%

67 PA Uruará 0,8%

68 PA Santo Antônio do Tauá 0,7%

69 PA Oriximiná 0,7%

70 PA Tucumã 0,7%

71 PA Ipixuna do Pará 0,7%

72 PA Bujaru 0,7%

73 PA Vigia 0,6%

74 PA Nova Esperança do Piriá 0,6%

75 PA Juruti 0,6%

76 PA Tucuruí 0,6%

77 PA Irituia 0,6%

78 PA Limoeiro do Ajuru 0,6%

79 PA São João do Araguaia 0,6%

80 PA Bragança 0,6%

81 PA Benevides 0,6%

82 PA Portel 0,5%

83 PA Dom Eliseu 0,5%

84 PA Tracuateua 0,5%

85 PA Nova Timboteua 0,5%

86 PA Oeiras do Pará 0,5%

87 PA Quatipuru 0,5%

88 PA Viseu 0,5%

89 PA Santa Maria do Pará 0,5%

90 PA Cumaru do Norte 0,5%

91 PA São Domingos do Araguaia 0,5%

92 PA Tomé-Açu 0,5%

93 PA Primavera 0,5%

94 PA Anajás 0,5%

95 PA Peixe-Boi 0,4%

96 PA Acará 0,4%

97 PA São Sebastião da Boa Vista 0,4%

98 PA Brejo Grande do Araguaia 0,4%

99 PA Senador José Porfírio 0,4%

100 PA Santa Cruz do Arari 0,4%

101 PA Cachoeira do Arari 0,4%

102 PA Ponta de Pedras 0,4%

103 PA Capitão Poço 0,4%

104 PA Sapucaia 0,4%

105 PA Concórdia do Pará 0,4%

106 PA Medicilândia 0,4%

107 PA Breu Branco 0,4%

108 PA Jacundá 0,3%

109 PA Soure 0,3%

110 PA Mãe do Rio 0,3%

111 PA Palestina do Pará 0,3%

112 PA Garrafão do Norte 0,3%

113 PA Bonito 0,3%

114 PA Óbidos 0,3%

115 PA Terra Alta 0,3%

116 PA Piçarra 0,3%

117 PA Alenquer 0,3%

118 PA Aurora do Pará 0,3%

119 PA Prainha 0,2%

120 PA Igarapé-Açu 0,2%

121 PA Trairão 0,2%

122 PA São Miguel do Guamá 0,2%

123 PA Muaná 0,2%

124 PA Curionópolis 0,2%

125 PA Chaves 0,2%

126 PA Monte Alegre 0,2%

127 PA Bagre 0,1%

128 PA Nova Ipixuna 0,1%

129 PA Gurupá 0,1%

130 PA Curuá 0,1%

131 PA Santa Luzia do Pará 0,1%

132 PA Ulianópolis 0,1%

133 PA Melgaço 0,1%

134 PA Santarém Novo 0,1%

135 PA Colares 0,1%

136 PA Baião 0,0%

137 PA Breves 0,0%

138 PA Curralinho 0,0%

139 PA São Domingos do Capim 0,0%

140 PA Abel Figueiredo 0,0%

141 PA Augusto Corrêa 0,0%

142 PA Faro 0,0%

143 PA Magalhães Barata 0,0%

144 PA São Caetano de Odivelas 0,0%

Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2023/07:34:26 com informações do IBGE e portal Portal Canaã

