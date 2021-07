Central do Detran vai permitir fiscalização eletrônica em 80 cidades do Pará

O objetivo é tornar o trânsito mais seguro com o uso da tecnologia (Foto:Marco Santos / Agência Pará)

‘Sentinela’ é uma estrutura que poderá inclusive tornar obsoletas as blitz

Equipamentos de controle de velocidade, radares de avanço de semáforo e parada nas faixas de pedestre, balanças eletrônicas e painéis de mensagens viárias, fazem parte da Central de Controle de Operações Viárias – Sentinela, inaugurada pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (7). A nova estrutura de sistema de videomonitoramento tem base integrada de operações implantada na sede do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA).

Inicialmente, os recursos serão instalados nas rodovias estaduais de 80 municípios, além da BR-316, do km 0 ao 18. O objetivo é tornar o trânsito mais seguro com o uso da tecnologia, monitorando o trânsito e o fluxo de veículos nos municípios onde o sistema está presente. Com o sistema é possível evitar a realização de blitz, já que o Centro será capaz de identificar os veículos que estão irregulares, com IPVA em atraso, e também com veículos roubados e com problemas judiciais, etc.

As imagens captadas são visualizadas em tempo real, facilitando a fiscalização e intervenção nas vias em trechos previamente mapeados, a partir da visualização. O Detran informa que além da fiscalização, essas ferramentas também vão conseguir repassar mensagens educativas, monitorar a engenharia de tráfego e intensificar a fiscalização.

“São mais de mil câmeras funcionando 24 horas, monitorando os veículos com pendências no licenciamento e também interligando as informações do Estado conjugadas com os municípios. Portanto, reforça-se o trânsito para salvar a vida da população e também fortalece com a tecnologia o acesso a dados que permitam a elucidação de casos e, acima de tudo, a proteção da população nas estratégias de segurança pública”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Durante a inauguração, o governador entregou equipamentos de segurança para aperfeiçoar a fiscalização dos agentes do Detran. São oito novos drones para as operações de fiscalização, em especial, nas praias para capturar situações de risco, além de sobrevoos para verificar pontos de lentidão e congestionamento nas rodovias.

Outros 159 etilômetros serão utilizados nas operações de combate à alcoolemia, duas novas balanças de pesagem para verificar o excesso de peso, placas de sinalização de limite velocidade e quatro novos radares portáteis, do tipo OCR (Optical Caracter Recognition).

Por:O Liberal

