Centro de Inovação Aces Tapajós celebra seu primeiro aniversário com conquistas notáveis

(Foto:Reprodução/Divulgação) – O Centro de Inovação Aces Tapajós – CIAT está completando um ano de operação, marcando uma trajetória de realizações e avanços significativos no cenário da inovação tecnológica e empreendedorismo na região. Desde a sua inauguração em 1º de março de 2023, o Centro de Inovação Aces Tapajós tem sido um catalisador para o desenvolvimento econômico e tecnológico, promovendo a colaboração entre empresas, startups, instituições de pesquisa e a comunidade local.

Por isso será realizada uma programação de aniversário nesta segunda-feira (04), onde celebraremos as conquistas notáveis e refletiremos sobre o impacto positivo que o Centro de Inovação obteve na região do Tapajós. O evento inicia às 9h nas instalações do CIAT.

De acordo com o coordenador Daniel Nunes, o aniversário contará com demonstrações de projetos inovadores e a presença de líderes do setor público e privado, empreendedores locais, e membros da comunidade.

“Nossa ideia é demonstrar para toda sociedade os avanços que foram realizados no Ecossistema de Inovação no Oeste do Pará. E principalmente incentivar projetos e iniciativas que buscam solucionar desafios locais e globais venham para o Centro e contribuam para o desenvolvimento sustentável da região”, destaca Nunes.

Sobre o Centro de Inovação Aces Tapajós

O Centro de Inovação Aces Tapajós é uma iniciativa dedicada ao fomento da inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico na região. Com foco em criar um ecossistema vibrante, o Centro promove a colaboração entre empresas, startups, instituições de pesquisa e a comunidade, impulsionando o crescimento sustentável e a prosperidade econômica. O CIAT é um projeto da Associação Comercial e Empresarial de Santarém em parceria com a Fundação Guamá e financiado por recursos representativos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica do Estado do Pará (SECTET) , inaugurado em 1º de março de 2023.

Serviço: 1 ano CIAT

Data do Evento: 04 de março de 2024

Local: Centro de Inovação Aces Tapajós, Rua Siqueira Campos, 565, Centro.

Horário: 9h (manhã) / 16h (tarde)

Fonte:Ascom CIAT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...