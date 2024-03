COP 30 em Belém: veja quais são as 7 obras que a capital ganhará com a realização do evento mundial

O projeto inclui a instalação de quiosques, áreas de lazer, de esporte e de ciclofaixas- (Alex Ribeiro/Arquivo Agência Pará)

‘Nova Doca’ é uma das mais aguardadas pela população; promessa é de que a avenida vire um parque linear; saiba mais

A realização da COP 30 em Belém é aguardada não apenas por especialistas do clima, meio ambiente, chefes de estado e demais autoridades mundiais, mas pelos moradores da capital paraense, que já aguardam ansiosos por obras que devem melhorar a cara da cidade, a mobilidade urbana e o saneamento.

Quais as 7 obras que a capital ganhará com o evento mundial- Parque linear na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca);

– Nova avenida Tamandaré;

– Novo terminal hidroviário;

– Modernização da rua da Marinha;

– Reconstrução da Feira do Barreiro;

– Obras de macrodrenagem;

– Asfaltamento de mais de 600 ruas.

Como será a Nova Doca?

De acordo com o planejamento para o setor de mobilidade, a nova Doca — na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal — será transformada em um parque linear com um corredor de tráfego que permitirá o acesso a outros equipamentos públicos no entorno, como o Parque Urbano Porto Futuro. O projeto inclui a instalação de quiosques, áreas de lazer e esporte, além de ciclofaixas e a implementação de uma rede coletora de esgoto com tratamento de resíduos.

Como será a Nova Avenida Tamandaré?

A nova avenida Tamandaré também será transformada em um parque linear. O projeto também prevê um novo terminal hidroviário — que compõe o projeto do parque da avenida Tamandaré — que passará a ser um novo ponto de acesso até a Ilha Combu e demais ilhas da capital.

Como será feita a modernização da rua da Marinha?

Outro destaque do plano de ações para a COP 30 será um projeto no setor da mobilidade: a modernização da Rua da Marinha, que interliga seis bairros da capital. Ela será totalmente duplicada e ampliada, passando a ter 6 faixas ao longo de 3,5 km de extensão, ligando a avenida Augusto Montenegro à avenida Centenário, além de uma rotatória.

Como será feira a reconstrução da Feira do Barreiro?

A Feira do Barreiro, às margens da avenida Pedro Álvares Cabral, também está incluída no projeto e passará por reconstrução e, levará à requalificação do canal do entorno e à urbanização de vias marginais.

Como estão sendo feitas as obras de macrodrenagem em Belém para a COP 30?

As obras de macrodrenagem para a COP estão sendo realizadas nos canais que compõem as Bacias do Tucunduba e do Mangueirão, com o objetivo de reduzir alagamentos e melhorar a mobilidade urbana nessas áreas. Outra ação prevista pelo governo do Estado é o asfaltamento de mais de 600 ruas na cidade até 2026.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/10:41:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...