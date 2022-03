Cerca de 100 toneladas de minério são apreendidas em Marabá, sudeste do Pará

Cerca de 100 toneladas de minério são apreendidas em Marabá. — Foto: Reprodução / PRF

Carga era transportada em dois caminhões, sem a documentação necessária, segundo a PRF.

Cerca de 100 toneladas de minério do tipo manganês foram apreendidas no km 119 da rodovia BR-230, em Marabá, sudeste paraense, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (4). (As informações são do g1 Pará — Belém).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscalização, informou que dois caminhões levavam a mercadoria, que estava sem a documentação necessária, no último domingo.

Segundo a corporação, os condutores dos veículos afirmaram não possuir qualquer documentação fiscal ou qualquer outro documento do minério, bem como do transporte da mercadoria.

O material e os motoristas foram encaminhados à delegacia federal de Marabá, para a realização dos procedimentos cabíveis.

A PRF ainda informou que o caso se enquadrou como crime de usurpação de bens públicos da União, quando o produto não possui legalidade e documentações que comprovem a autorização da exploração da matéria-prima da carga.

A pena para quem comete este tipo de crime pode ser de um a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa.

Jornal Folha do Progresso em 04/03/2022

