Cerca de 500 mil famílias ainda não se cadastraram no beneficio da tarifa social de energia no Pará

A Equatorial Energia ainda está fazendo cadastro de famílias para ter acesso ao beneficio da tarifa social de energia. Uma medida provisória ampliou o benefício da tarifa social baixa renda, até 30 de junho. De acordo com a concessionária, em todo Pará existem cerca de 500 mil famílias que podem ter acesso ao benefício e ainda não estão cadastradas.

A MP garante a isenção do pagamento referente à tarifa de energia elétrica para os clientes cadastrados na Tarifa Social, nos primeiros 220 kWh consumidos no mês. Ou seja, um desconto de 100% no consumo, que já vem sendo aplicado no Pará.

Para fazer o cadastro basta ligar no telefone 0800 091 0196, ou por meio do WhatsApp, onde o cliente pode entrar em contato pelo número (91) 3217-8200 e fazer o cadastro de forma rápida e pratica com a atendente virtual Clara. O cliente deverá informar a conta contrato e seguir as orientações da assistente virtual, inclusive informando o número do Número de Identificação Social, seja do titular da conta, seja de qualquer familiar que more na mesma casa.

Para ter a tarifa social a pessoa deve:

– Ser inscrito no CadÚnico (que concede o número do NIS) com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50);

– Ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo (R$ 261,25);

– Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;

– Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

