Com estrutura comprometida, ponte corre risco de desabar em rodovia no sul do Pará

(Foto:Reprodução)-Ponte que dá acesso a quatro municípios no sul do Pará virou ameaça para quem trafega

O local é usado principalmente pelos produtores e trabalhadores rurais da região. A outra alternativa para quem trafega na área é uma rota com quase 80 quilômetros de acréscimo.

Uma ponte localizada à 22 quilômetros de Redenção e dá acesso aos municípios de Floresta do Araguaia, Pau D’arco e Conceição do Araguaia, no sul do Pará, virou ameaça para quem passa pelo local. Com parte da estrutura apodrecida, o problema é grave, mas quase não é percebido pelos motoristas.

As principais estruturas da ponte, que é feita de madeira, estão comprometidas. Uma das cabeceiras que faz a sustentação está apodrecida e começando a ceder. Alguns motoristas temem que a ponte possa desabar a qualquer momento.

O local é usado principalmente pelos produtores e trabalhadores rurais da região.

A Prefeitura de Redenção disse em nota, que vai sinalizar o local e que na segunda-feira (12), deve começar uma obra de restauração da ponte.

Por G1 PA — Belém

