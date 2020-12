Homem é preso em flagrante após agredir e tentar matar ex-companheira com estilete, em Belém

O acusado, de 21 anos, deu socos e acertou um golpe com o objeto cortante no pescoço da vítima.

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio na madrugada desta segunda-feira (30), em Belém. O indiciado, que não teve a identidade divulgada, tem 21 anos de idade e agrediu a ex-companheira com socos e um golpe de estilete no pescoço.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante uma reunião entre amigos. O casal teve um relacionamento de três anos e estava separado há cerca de seis meses. Após saber que a ex-companheira tinha um novo namorado, o homem, que não aceitava o fim do relacionamento, foi até o local e agrediu a vítima.O agressor é usuário de drogas e foi autuado em flagrante na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Belém, pelo crime de tentativa de feminicídio. Com ele foi apreendida a arma do crime: um estilete com a lâmina danificada. O objeto foi encaminhado para perícia criminal.A mulher foi encaminhada a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro da Sacramenta, onde recebeu os primeiros atendimentos e, após alta médica, prestou depoimento na Delegacia Especializada.



Foto: Reprodução/ O Liberal

Por: Redação integrada (com informações da PCPA)

