Cerca de cem indígenas Kayapó protestam em frente à Funai em Tucumã, no Pará

Com um facão na mão, uma das manifestantes cobrou respeito para as comunidades indígenas em todo o Brasil.

Com faixas e cartazes, os manifestantes pedem que a Funai não seja desmembrada do Ministério da Justiça e que não haja mudança na demarcação de terras indígenas.

