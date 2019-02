WhatsApp vai impedir que usuário seja incluído em grupos de que saiu várias vezes

Aplicativo de bate-papo promoveu mudanças no funcionamento dos grupos.

WhatsApp vai impedir que um usuário seja incluído em um grupo que abandonou diversas vezes. A novidade passa a valer a partir desta terça-feira (15), segundo informou o aplicativo de mensagem, que liberou outras mudanças no funcionamento dos grupos.

Se alguém tentar incluir uma pessoa diversas vezes em um grupo do qual ela não quer fazer parte, o WhatsApp vai barrar essa ação. O aplicativo não informou, no entanto, quantas vezes o indivíduo deve deixar o grupo até ficar claro que ele não tem interesse em ser um de seus integrantes.

A partir de agora, os administradores de grupos ganham maior poder de conceder diferentes níveis de gerenciamento aos diversos membros. Ele pode escolher quem pode alterar assunto, ícone ou descrição do grupo.

Os administradores poderão criar ainda uma descrição do grupo, estabelecer regras de convívio, assuntos importantes a serem discutidos, entre outros detalhes importantes.

Esses avisos serão a primeira informação a serem exibidas aos novos integrantes de um grupo.

As mudanças passam a funcionar no aplicativo de bate-papo para Android e para iPhone.WhatsApp vai impedir que um usuário seja incluído em um grupo que abandonou diversas vezes. A novidade passa a valer a partir desta terça-feira (15), segundo informou o aplicativo de mensagem, que liberou outras mudanças no funcionamento dos grupos.

Por G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...