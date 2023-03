Dupla armada invade residência e mata casal a tiros em Altamira (PA)

A motivação do crime permanece um mistério (Foto:Reprodução / A Voz do Xingu).

A suspeita inicial é de que uma das vítimas tenha sido morta por engano

Vladimir dos Santos Pessoa, 23 anos, e Agnes Paula dos Santos foram mortos a tiros na noite desta terça-feira (28) na Rua Duas Irmãs, bairro Coração de Mãe, perto do aeroporto de Altamira, no sudoeste do Pará.

A Polícia Militar informou que Agnes estava em processo de mudança do bairro Laranjeiras, onde residia com o marido, para o imóvel onde foi morta. Vladimir estaria apenas ajudando a vítima na mudança. A suspeita inicial é de que os autores do crime foram até o local para executar Agnes e o marido, porém acabaram matando Vladmir por engano.

Testemunhas relataram à PM que dois homens armados chegaram em um carro, de modelo e placa não identificados, e ao descer já partiram para o ataque. Segundo apurações feitas pelo portal A Voz do Xingu, Vladimir foi o primeiro a morrer porque estava na frente da residência. Em seguida, a dupla entrou na casa e matou Agnes, que estava na cozinha.

Ainda segundo o portal, o esposo da proprietária do imóvel, que estava no local, ao perceber a chegada dos atiradores saiu correndo em direção ao fundo da casa. Dessa forma, ele conseguiu escapar da morte. Já o companheiro de Agnes, que também se encontrava no imóvel, ainda teria tentado reagir contra os criminosos e chegou a persegui-los, mesmo estando desarmado.

Duas crianças – o filho de Agnes e o enteado dela – estavam no local e ambos foram acolhidos pelos vizinhos. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre este duplo homicídio à Polícia Civil e aguarda retorno.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 29/03/2023/16:36:09

