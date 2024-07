Chegada de turistas estrangeiros no Pará mais que dobrou nos 6 primeiros meses de 2024

Desde o anúncio de Belém como a sede da COP-30, o Pará passou a ser a porta de entrada da Amazônia para o mundo. [Foto: Divulgação/Embratur-Sebrae

COP-30 e visita do presidente da França, Emmanuel Macron, contribuíram para o aumento de turistas internacionais no estado

Sede da 30ª Edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30) no próximo ano, o Pará recebeu 12,68 mil turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2024. O resultado é mais que o dobro registrado no mesmo período de 2023, quando 6,25 mil viajantes de outros países desembarcaram no estado, e o melhor desde 2018 (11,7 mil pessoas). Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo (MTur) e da Polícia Federal (PF).

De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a COP-30 é uma oportunidade única para promover a Região Norte do Brasil e a Amazônia. “A realização da COP30 no Pará lança os olhos do mundo para o Norte do Brasil e os efeitos disso na entrada de turistas internacionais já é extremamente positivo. Além de fomentar a geração de emprego e renda no estado através da chegada de visitantes, a realização da COP na Amazônia reforça o nosso protagonismo na agenda climática e expressa nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, no qual o turismo tem papel estratégico”, destaca Freixo.

Historicamente, a Europa é quem mais envia turistas para o Pará. Em 2024, foram 6.376 mil europeus desembarcando no estado (50,27%), a maioria vinda da França (3.885 pessoas). Em seguida estão os países da América do Sul (32,91%), com destaque para o vizinho Suriname (3.980 viajantes).

Março foi o mês que registrou a maior quantidade de turistas internacionais desembarcando no Pará. Foram mais de 3,6 mil viajantes desembarcando no estado, 68,55% a mais que em março de 2023 (1.144). O resultado foi impulsionado pela visita dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, a Belém, capital do estado. A viagem foi marcada por uma extensa agenda que deu visibilidade internacional ao destino brasileiro.

Promoção do Pará

Desde o anúncio de Belém como a sede da COP-30, o Pará passou a ser a porta de entrada da Amazônia para o mundo. Com o workshop “Conexão Embratur: Guia para Competitividade e Promoção Internacional do Turismo”, realizado em parceria com o Sebrae em março deste ano, a Embratur já está preparando o trade turístico do estado para melhorar a experiência dos turistas estrangeiros nos destinos.

A Agência também tem atuado junto às empresas de cruzeiros de turismo para que elas operem os navios em rotas fluviais na Amazônia, além de servirem como um reforço à rede hoteleira de Belém durante a COP-30. Além disso, a Embratur articulou a liberação de linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para projetos inovadores e sustentáveis de expansão dos empreendimentos turísticos no estado.

Para o segundo semestre deste ano, está programada uma viagem de familiarização (famtour) com operadores de turismo dos Estados Unidos. Eles irão viver experiências com povos indígenas, muita natureza, ecoturismo e gastronomia nas cidades de Belém, Alter do Chão e Soure.

Casa Brasil

A promoção da capital do Pará também vai acontecer nas Olimpíadas de Paris 2024. Belém está entre os destinos que a Embratur selecionou para apresentar um pouco do país aos turistas internacionais que passarem pela Casa Brasil, na Cidade Luz, durante os jogos.

O cubo paraense será decorado com imagens de pontos turísticos de Belém, como o Theatro da Paz e o mercado Ver-o-Peso, além de espécimes tradicionais amazônicas como o açaí e a árvore samaumeira. No interior, os visitantes poderão sentir a textura das escamas de pirarucu, de sementes e açaí, de cascas de cupuaçu e de castanha do Pará. E com os óculos de realidade virtual, será possível viver uma experiência imersiva na Floresta Amazônica, na região do Tapajós.

Voos internacionais

Aumentar os voos que conectam o Brasil ao mundo é uma das estratégias da Embratur para alcançar o mercado internacional e já está dando resultados. A quantidade de estrangeiros que chegaram no Pará por via aérea aumentou em 52,39%, passando de 6.021 pessoas em 2023 para 12.649 neste ano.

Além das parcerias da Agência com as companhias aéreas, o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), em parceria com os ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos, está contribuindo para os resultados positivos. Entre outubro de 2024 e março de 2025 serão 70 mil novos assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil, por meio do primeiro edital do programa.

Turistas internacionais em todo o Brasil

No primeiro semestre de 2024, 3.597.239 turistas internacionais desembarcaram no país. O número é 9,7% maior que o observado no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019. A expectativa é que esse ano termine com uma marca superior ao recorde de 2018 (6,6 milhões). A via aérea segue sendo a principal porta de entrada para os viajantes vindos de outros países (2.234.033), seguida da terrestre (1.218.172), marítima (98.074) e fluvial (46.960).

