Concurso Serpro: Publicado edital para 602 vagas; salário é de R$ 10 mil

(Foto:Reprodução) – Foi publicado o edital do novo concurso Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados). A seleção conta com uma oferta de 602 vagas para a carreira de analistas, além de formar cadastro reserva de pessoal. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior na área de tecnologia ou em qualquer área, com pós-graduação em tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 10.151,57, sendo R$ 7.848,46 de salário nominal e gratificação de R$ 1.177,27, considerando R$ 1.125,84 de auxílio alimentação, para jornada de 40 horas semanais. A lotação será em dez estados e no Distrito Federal. Na última terça-feira, dia 18, já havia sido confirmado que a publicação do edital ocorreria ainda nesta semana. As inscrições serão recebidas no período de 24 de abril a 2 de junho. As vagas oferecidas pelo Serpro estão distribuídas da seguinte forma: ampla concorrência – 361 e cadastro

portadores de deficiência – 121 e cadastro

negros – 120 e cadastro As exigências para ingresso são possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de Tecnologia, reconhecido e concluído em instituição de nível superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ou curso de graduação em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de nível superior credenciada pelo MEC, acrescido de curso de pós-graduação na área de Tecnologia, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, fornecido por instituição credenciada pelo MEC. A lotação das vagas será nas seguintes cidades: São Paulo (SP)

Belo Horizonte (MG),

Belém (PA),

Brasília (DF),

Curitiba (PR),

Florianópolis (SC),

Fortaleza (CE),

Porto Alegre (RS),

Recife (PE),

Salvador (BA),

Rio de Janeiro (RJ) As inscrições poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que é o Cebraspe. No primeiro dia, o acesso poderá ser feito a partir das 10 horas, enquanto no último, até às 18 horas. A taxa de inscrição será de R$ 100 e o pagamento poderá ser feito até o dia 23 de junho Saiba como serão as provas A aplicação das provas objetivas do concurso Serpro está marcada para ocorrer em 23 de julho, com duração de 3h30, no período da tarde. A prova objetiva contará com 120 questões, da seguinte forma: conhecimentos básicos – 50 questões

conhecimentos específicos – 70 questões A parte de conhecimentos básicos será distribuída da seguinte forma: língua portuguesa – 18 questões

língua inglesa – 12 questões

noções de estatística/probabilidade – 5 questões

raciocínio lógico – 10 questões

legislação sobre privacidade e proteção de dados pessoais – 5 questões Para a classificação final, contando vagas e cadastros, serão considerados os 3 mil primeiros colocados, da seguinte forma: ampla concorrência – 1.800 aprovados

candidatos com deficiência – 600

negros – 600

Por: Jornal Folha do Progresso/Com informações do JC Concursos em 19/2023/16:11:18

