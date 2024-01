China: Deslizamento de terra soterra 47 pessoas e mata duas

Mais de 500 pessoas tiveram que deixar suas casas. Duas morreram e outras 47 foram soterradas.

Duas pessoas morreram após um deslizamento de terra na província de Yunnan, na China, nesta segunda-feira (22). Cerca de 47 pessoas foram soterradas.

Dezoito casas foram atingidas pelo deslizamento e mais de 200 pessoas foram evacuadas “com urgência” da região, segundo a estatal China Central Television (CCTV). Ao todo, mais de 500 pessoas tiveram de deixar suas casas.

O desastre aconteceu às 5h51 de domingo (hora local) no condado de Zhenxiong, nordeste de Yunnan, segundo a agência estatal Xinhua.

As autoridades iniciaram uma resposta de emergência com mais de mil socorristas e quase 200 veículos de resgate, entre outros equipamentos, segundo a Reuters. Ainda não está claro o que causou o deslizamento.

“A montanha simplesmente desmoronou, dezenas de pessoas foram soterradas”, disse um homem de sobrenome Gu que testemunhou o momento, à emissora de TV estatal da província vizinha de Guizhou. Quatro de seus parentes foram soterrados.

Os Bombeiros estão escalando os escombros em busca de sobreviventes em meio à neve, informou a CCTV. O vice-premiê chinês Zhang Guoqing lidera um grupo de trabalho para orientar os trabalhos de resgate no local.

Os deslizamentos de terra são comuns em Yunnan, região da China onde as cadeias montanhosas se encontram com o planalto do Himalaia.

A China tem enfrentado uma série de desastres naturais nos últimos meses, alguns causados pelo clima extremo. Em um deles, mais de 20 pessoas morreram em agosto devido a um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas na cidade norte de Xi’an.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/13:43:48

