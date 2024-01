Professora é agredida violentamente por aluno por causa de videogame

Estudante pode pegar uma pena de 30 anos de prisão.

Uma professora da Flórida, nos Estados Unidos, foi violentamente agredida por um aluno por causa de um videogame. O ataque, que ocorreu em fevereiro de 2023, foi registrado em vídeo e já foi visto mais de 10 milhões de vezes.

A vítima, Joan Naydich, de 58 anos, ficou com cinco costelas quebradas, um traumatismo craniano e danos psicológicos. O agressor, Brendan Depa, de 18 anos, é um jovem autista que estava inserido em uma turma para alunos com necessidades especiais.

Naydich conta que as agressões de Depa começaram quando ela o proibiu de usar seu videogame Nintendo Switch nas aulas. O jovem era apaixonado por videogames e, quando completava os deveres com sucesso, recebia como prêmio a permissão para jogar por um tempo no final da aula.

Após a chegada de uma professora substituta, Depa foi proibido de jogar na escola. As agressões verbais aumentaram a partir daí, até que, no dia 28 de fevereiro, o jovem atacou Naydich com mais de uma dúzia de pontapés e murros.

A professora, que ainda se recupera do ataque, diz que não fará nenhum esforço para que a pena de Depa seja mais leve. O jovem vai ser sentenciado no dia 31 de janeiro e pode ser condenado a até 30 anos de prisão.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/16:40:51

