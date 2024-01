Pistoleiros executam homem em plena luz do dia no Pará

O caso aconteceu na tarde deste domingo (21) em Redenção no sul do Pará. Homem estava caminhando em via pública, quando dupla da moto se aproximou e executou a vítima sem chances de defesa.

A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar um homicídio que aconteceu neste domingo no município de Redenção, no sul do Pará.

O fato aconteceu na tarde do domingo (21), na Avenida Olga Lustosa, no Setor Capuava. Um homem conhecido pelo prenome de Carlos foi alvejado com mais de seis tiros, quando transitava pela via pública.

De acordo com imagens de um circuito de câmeras de vigilância de estabelecimento comercial existente próximo ao local onde aconteceu o crime, dois homens que estavam em uma motocicleta modelo marca Honda, modelo Titan, de cor preta, se aproximaram da vítima.

O homem que estava na garupa da moto sacou uma arma e passou a atirar contra Carlos, que ainda tentou fugir, mas o executor disparou novamente, vindo a acertar o corpo da vítima, que tombou sem vida na via pública.

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, tenta através da imagens do circuito interno de vigilância identificar os assassinos a assim descobrir a motivação do crime. De acordo com informações levantaras pela reportagem, a vítima, possuía passagem pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção, pela acusação e furto.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/13:41:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...