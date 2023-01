Chuva forte provoca grande atoleiro na rodovia Transamazônica, no Pará

No trecho da BR-230 entre os municípios de Itaituba e Rurópolis, há muitas ladeiras e com as chuvas intensas a dificuldade aumenta. (Foto:Via WhatsApp /Cedida)

Atoleiro complica fluxo de veículos na rodovia Transamazônica

“Atenção, se alguém precisar sair de Itaituba sentido Rurópolis, entre o km30 e Divinópolis não está passando por conta de congestionamentos de carretas, devido à chuva desta noite”.

A chuva dificulta o trânsito na rodovia Transamazônica. Motoristas enfrentam atoleiros. No trecho da BR-230,nas proximidades da comunidade de Divinópolis, entre os municípios de Itaituba e Rurópolis, há muitas ladeiras (rodovia sem pavimento) e a dificuldade aumenta.

Conforme relatos de motoristas, o fluxo intenso de caminhões naquele trecho; devido as fortes chuvas, com a pista sem pavimentação, impedem trafego no trecho.

Mesmo com a ajuda de trator, é difícil seguir viagem.

BR 230

A BR-230 ou Transamazônica é uma rodovia transversal, considerada a terceira mais longa rodovia do Brasil, com 4 260 km de extensão, ligando cidade portuária de Cabedelo na Paraíba ao município de Lábrea, no Amazonas cortando algumas das principais cidades do estado do Pará: Marabá, Altamira e Itaituba.

Por:Jornal Folha do Progresso em 31/01/2023/17/01/2023/07:34:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...