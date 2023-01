Jovem de 22 anos foragido de Novo Progresso é preso dentro de Hospital no Mato Grosso

Polícia Civil cumpre mandado de prisão dentro de Hospital Regional em Sinop (MT)

Após receber as informações de que o suspeito estava em observação, os policiais se deslocaram até a unidade médica, e depois de receber alta ele foi preso.

A Polícia Civil cumpriu na última sexta-feira (27), um mandado de prisão contra um jovem de 22 anos, que estava internado no Hospital Regional em Sinop. O suspeito estava internado após se envolver em um acidente de trânsito no dia 22 de janeiro.

Segundo as informações da Polícia, o jovem estava foragido pelo crime de homicídio no município de Novo Progresso, no estado do Pará.

A circunstância do crime não foram descritas no Boletim de Ocorrência.

