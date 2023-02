Chuvarada inunda bairros e forma ruas de lama em Novo Progresso

As fortes chuvas que atingiram Novo Progresso desde início da madrugada desta quarta-feira,8 de fevereiro de 2023, causaram transtorno para os moradores de diversos bairros da cidade. Desde ruas alagadas até vias tomadas por lama, dificultando o trânsito de veículos e pessoas. (Fotos:WhatsApp)

Andréia Leite Oliveiras, de 53 anos, contou ao Jornal Folha do Progresso que a rua onde mora, no Buritizal, se transformou em um verdadeiro rio durante o dia.



Essa não é a primeira vez que Andréia se depara com o problema, a moradora conta que as ruas alagadas são recorrentes nos dias de forte chuva. Enquanto alguns sofrem com a chuva, outros penam com a lama formada ao amanhecer, como ocorre em alguns pontos da Avenida que dá aceso ao bairro Tom Alegria III. “este ano a enxurrada foi maior, fizeram um pedaço de asfalto na rua movimentada sem galeria, a água da enxurrada desceu e alagou as casas”.

Um vídeo enviado por uma moradora do bairro Tom Alegria -3 mostra trechos da via cobertos por lama. “Até acidente já ocorreu”, comenta.

O mesmo ocorre no bairro Jardim America. Leonardo Perreira dos Santos, de 45 anos, mora em uma quitinete, e conta que o acesso ao local fica tomado por lama sempre que chuvas fortes atingem a cidade. “Fica até difícil chegar, com tanta lama e pedras”, explica.

Ainda houve registros de inundações em outros bairros da cidade, a exemplo, moradores do setor industrial, tiveram dificuldades para trafegar nas ruas com lama e buraco.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/02/2023/07:34:26

