CIAT e Fundação Guamá lançam Selo Guamá de Inovação no Oeste do Pará

O objetivo da certificação é estimular a melhoria nos indicadores de competitividade de micro, pequenas e médias empresas inovadoras

O Centro de Inovação Aces Tapajós (CIAT) e Fundação Guamá lançaram no dia 01 de junho, o edital de chamada pública, para processo de qualificação do Selo Guamá de Gestão da Inovação. O intuito do edital é contribuir para sistematizar a transformação de ideias em produtos ou serviços inovadores por meio da oferta de um selo de qualidade baseado em processos em conformidade com modelos e normas nacionais e internacionais da área de gestão da inovação.

De acordo com a coordenadora do CIAT, Josiane Silva, o Selo Guamá é uma oportunidade para os empreendimentos locais adaptarem seu modelo de negócio para um modelo de gestão de inovação. “Essa certificação é totalmente gratuita, para que os empreendimentos que forem selecionados, possam receber treinamentos e consultorias

para acompanhamento e sistematização de seus processos, além do apoio na busca de uma certificação oficial em um modelo de gestão da inovação”, ressalta a coordenadora.

Serão ofertadas 20 vagas. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de junho por meio do link. Outras informações por meio do endereço eletrônico ciat@fundacaoguama.org.br. ou (93) 99191-7071 / 99191-4762.

CENTRO DE INOVAÇÃO ACES TAPAJÓS

É o primeiro Centro de Inovação na cidade de Santarém e em toda a Região Tapajós. Tem objetivo de estimular a pesquisa aplicada, o empreendedorismo inovador, a prestação de serviços e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento de produtos e serviços de maior valor agregado e fortemente competitivos. Está localizado na Rua Siqueira Campos, 565, Centro.

