Eletricista morre após poste quebrar e cair por cima dele

O caso aconteceu neste domingo (11) na zona rural do município de Tailândia do Pará. Eletricista estava fazendo manutenção em poste quando pilar deste quebrou e caiu por cima dele

Os acidentes de trabalho podem acontecer em qualquer situação e constam nas normas das empresas brasileiras. Alguns desses acidentes, apesar de todo o cuidado tomado ao serem realizados, acabam resultando em fatalidades, como a que aconteceu neste domingo.

O eletricista Rosivan Sales da Silva, 42 anos, morreu na manhã deste domingo (11) após ser atingido por um poste em uma fazenda na vicinal 12, zona rural do município de Tailândia, nordeste do Pará.

O homem realizava manutenção em um poste de energia elétrica quando o pilar quebrou e acabou caindo por cima dele. A vítima, que usava os aparelhos de segurança adequados (EPI’s), teve a cabeça e o peitoral atingidos.

Rosivan Sales, que seria trabalhador autônomo, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT) mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

A Wolts Solar, empresa para qual ele trabalhou em outra ocasião, prestou as condolências para a família e amigos de Rosivan. O profissional deixa esposa e filhos.

Fonte: DOL Carajás com informações de Portal Tailândia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/12:20:40

