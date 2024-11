Cientistas descobrem como transformar plásticos em sabão e detergente

Foto: Lusa | A pesquisa, conduzida ao longo de cinco anos, pode ser um grande avanço na luta contra a poluição causada por plásticos.

Uma equipe de químicos da Virginia Tech, nos Estados Unidos, descobriu um método inovador para transformar certos tipos de plástico em produtos como sabões, detergentes, lubrificantes e outros itens. A pesquisa, conduzida ao longo de cinco anos, pode ser um grande avanço na luta contra a poluição causada por plásticos.

O trabalho, liderado pelo professor Greg Liu, do Departamento de Química do Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia, foi publicado na renomada revista científica Nature Sustainability e anunciado pela agência de notícias Europa Press.O método desenvolvido pelos cientistas consiste em duas etapas principais. A primeira envolve a termólise, um processo de decomposição térmica. Os plásticos são aquecidos em um reator especial, construído pela equipe de Liu, a temperaturas entre 340°C e 400°C. Durante o aquecimento, o plástico se decompõe em uma mistura de petróleo, gás e resíduos sólidos mínimos.

O gás gerado pode ser reaproveitado como combustível, enquanto o petróleo, considerado o “produto de maior interesse”, é quimicamente alterado para produzir moléculas que se transformam em sabões, detergentes, lubrificantes e outros produtos.

Os cientistas destacam que o processo, que leva menos de um dia, é altamente sustentável, gerando quase zero emissões de poluentes atmosféricos. Isso o torna uma solução promissora para o problema global da poluição por plásticos.

Apesar do sucesso em laboratório, Liu ressalta que o próximo passo será o mais desafiador: ampliar o sistema para torná-lo economicamente viável. Para isso, o pesquisador busca financiamento para construir um reator em escala contínua, seja em seu laboratório ou em parceria com empresas privadas.

Liu está focado em reduzir ainda mais os riscos associados ao processo para atrair interesse de empresas e facilitar sua adoção em larga escala. Ele acredita que, com o suporte necessário, será possível demonstrar o real valor dessa tecnologia, contribuindo significativamente para resolver a crise ambiental causada pelo plástico.

