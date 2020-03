Saneamento paraense deve ter recursos do Banco Mundial

Governo do Pará se reúne com equipe da instituição para analisar as propostas (Foto:Bruno Cecim / Agência Pará)

Nesta quinta-feira (5), o governador do Estado, Helder Barbalho, e secretários de diversas pastas encontraram com representantes do Banco Mundial, no Palácio do Governo, em Belém. O banco internacional pretende realizar parcerias com o Pará, sendo que o saneamento é o foco no momento. Na ocasião, foram apresentadas algumas linhas de financiamento que o banco possui e que podem interessar ao Estado, sobretudo no caso de projetos de desenvolvimento econômico e social.

O Estado pretende, em maio deste ano, levar um documento com as principais propostas de obtenção de financiamento para o encontro com a Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), órgão colegiado do Ministério da Economia. Além de focar no saneamento básico, o governo também aponta o interesse de alocar recursos no Programa “Amazônia Agora” e continuar investindo na melhoria de rodovias.

Conforme aponta o governador Helder Barbalho, a parceria com o banco deve impulsionar os projetos da Companhia de Saneamento do Pará. “Precisamos renovar a estrutura de investimentos da Companhia (Cosanpa), que no momento, são absolutamente obsoletas. Por outro lado, ampliar o abastecimento que desde 1993 nunca expandiu, e por isso hoje enfrentamos problemas sérios”.

Um dos projetos do Banco Mundial é melhorar a gestão em áreas como educação e saúde. Para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, esta linha de financiamento é compatível com as perspectivas da atual gestão. “Precisamos fazer investimentos na implantação de sistemas de tecnologia da informação para detectar as florestas a partir do monitoramento de radares. Ao mesmo tempo, precisamos criar mecanismos e realizar estudos para fortalecer a legalidade do manejo florestal”, complementou o secretário de meio ambiente, Mauro O’de Almeida.

A próxima fase é apresentar, no COFIEX, uma Carta-Consulta, elaborada entre a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad).

“Nessa reunião a saúde financeira do nosso Estado foi muito elogiada pelo Banco e nós apresentamos nossas necessidades. A partir de agora é traçar um perfil do Estado nessas áreas que priorizamos, e sermos mais específicos ainda, definir onde é que precisamos de financiamento dentro da área de saneamento, e assim por diante. Mas a questão do saneamento nos dá mais possibilidades de conseguir o aval do governo federal e obter o financiamento do Banco Mundial”, disse René Silva, titular da Sefa.

Por:Evandro Flexa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...