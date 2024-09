Cinco garimpeiros são mortos em confronto na TI Sararé; submetralhadora e fuzil são apreendidos

Foto: Reprodução/PRF | Os garimpeiros atacaram servidores do Ibama e policiais da PRF.

Cinco garimpeiros foram mortos a tiros após atacarem servidores do Ibama e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado (28/09), durante uma operação de combate ao garimpo ilegal, iniciada na última segunda-feira (23), na Terra Indígena (TI) Sararé, no município de Pontes e Lacerda, a 443 km de Cuiabá.

Conforme a PRF, após o confronto, os policiais apreenderam seis armas de fogo que estavam com os criminosos: um fuzil 5.56, uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver, além de munições, miras refletivas e carregadores.

Ainda na última segunda-feira (23.09), pelo menos quatro pessoas morreram e uma ficou ferida em uma disputa entre grupos criminosos que operam garimpos na TI Sararé.

A operação de combate ao garimpo ilegal na TI é realizada com o apoio de três aeronaves. Até o momento, foram destruídas 30 escavadeiras, 22 caminhonetes, dois caminhões, uma pá-carregadeira, seis motos, 25 acampamentos e 5 mil litros de combustível, além de diversos motores e equipamentos.

Com 67 mil hectares, a TI Sararé, habitada por vários grupos Nambiquara, é uma das mais atingidas pelo garimpo ilegal no país. Desde 2021, mais de 1,9 mil hectares foram degradados para exploração de ouro no local.

Desde 2023, cerca de 200 escavadeiras já foram destruídas pelo Ibama na TI Sararé.

