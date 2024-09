PF apreende mais de R$ 2 milhões em espécie no Ceará e em Alagoas por suspeita de compra de voto

Foto: Reprodução | Além do dinheiro, os agentes da PF encontraram materiais de campanha eleitoral, listas de eleitores, documentos diversos e mídias digitais. Um inquérito foi aberto para investigar os possíveis crimes relacionados à compra de votos, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal (PF) apreendeu, nos últimos dias, mais de R$ 2 milhões em espécie nos estados do Ceará e Alagoas. As ações aconteceram a pouco mais de uma semana das eleições municipais de 2024 e levantam suspeitas de que o dinheiro seria destinado à compra de votos durante a campanha eleitoral. As apreensões foram resultado de denúncias que apontavam irregularidades no transporte de grandes quantias, indicando possível uso ilícito nas eleições do próximo dia 6 de outubro.

Na última sexta-feira (27), agentes da PF apreenderam R$ 500 mil em espécie no bairro nobre de Ponta Verde, em Maceió. Um suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi levado à sede da PF para prestar esclarecimentos, após ser flagrado com o dinheiro “sem aparente origem lícita ou justificativa plausível para o transporte”. A ação foi desencadeada a partir de uma denúncia de que a quantia seria utilizada para a compra de apoio eleitoral.

No Ceará, a Polícia Federal também realizou apreensões significativas. Na quinta-feira (26), dois suspeitos foram encontrados com R$ 500 mil em espécie no município de Juazeiro do Norte, a 500 km de Fortaleza. Em Fortaleza, outras duas operações distintas resultaram na apreensão de mais de R$ 1 milhão em dinheiro, com R$ 437 mil sendo encontrados no centro da cidade e R$ 600 mil no bairro Papicu, ambos na quarta-feira (24). Ações anteriores já haviam apreendido R$ 150 mil na região metropolitana de Fortaleza.

Além do dinheiro, os agentes da PF encontraram materiais de campanha eleitoral, listas de eleitores, documentos diversos e mídias digitais. Um inquérito foi aberto para investigar os possíveis crimes relacionados à compra de votos, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro, mas a PF ainda não confirmou a origem e o destino dos valores apreendidos.

