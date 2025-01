Cinco jovens do MA desaparecem após se mudarem para MT a trabalho

Funcionários estavam alojados em Várzea Grande e desapareceram — Foto: Polícia Civil

Nenhuma das vítimas possui passagem pela polícia e não há indícios de envolvimento com crime, segundo a polícia.

Cinco jovens do Maranhão que se mudaram para Mato Grosso para trabalhar em uma empresa da construção civil estão desaparecidos desde o dia 9 de janeiro. Eles estavam em um alojamento, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, e foram identificados como:

Diego de Sales Santos, 22 anos

Wallison da Silva Mendes, 21 anos

Wermison dos Santos Silva, 21 anos,

Mefibozete Pereira da Solidade, 25 anos

Walyson da Silva Mendes, 25 anos

Segundo a Polícia Civil, o dono da empresa fez a comunicação do desaparecimento e disse à polícia que os funcionários chegaram no dia 9 de janeiro em um posto na Rodovia dos Imigrantes e seguiram para um alojamento.

No dia seguinte, ele foi até o local para buscar os funcionários para o primeiro de trabalho, mas não os encontrou. Ainda de acordo com a polícia, o dono da empresa tentou contato com um dos trabalhadores, mas as ligações não completaram e as mensagens via aplicativo não chegaram.

Maria Antônia, mãe de Wermison dos Santos, um dos desaparecidos, contou que está preocupada e pede por informações sobre o paradeiro do filho.

“Ele saiu no dia 7, chegou no dia 9 [de janeiro]. A gente só teve notícia no dia que ele chegou. Então, queria que vocês me ajudassem de alguma forma, porque estou muito preocupada. Ele é um rapaz trabalhador e um pai de família também”, disse.

O caso é investigado pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhuma das vítimas possui passagem criminal.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/13:17:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...