Gripe aviária: Agricultura orienta Estados a declararem emergência zoosanitária

O pedido foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fábvaro, em reunião com governadores e representantes dos Estados e do Distrito Federal nesta quinta-feira, 20 (Foto:Reprodução).

O Ministério da Agricultura está orientando os Estados a declararem emergência zoosanitária em virtude da gripe aviária. Em nota, o ministério diz que a medida visa conter o avanço da doença sobre o plantel e objetiva também efetivar ações do governo federal nos Estados.

O pedido foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fábvaro, em reunião com governadores e representantes dos Estados e do Distrito Federal nesta quinta-feira, 20. O ministro alertou também para que os Estados reforcem as ações de contenção a fim de impedir o avanço da doença.

Em território nacional, o estado de emergência zoosanitária foi declarado em 22 de maio por meio de portaria do Ministério. Segundo a pasta, o Brasil ainda é um dos quatro países com o status de livre da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no plantel comercial, conforme protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). “No entanto, para que as medidas de enfrentamento à gripe aviária sejam efetivadas, é necessário que os Estados também adotem medidas semelhantes, reforçando o alerta mesmo nas localidades onde não há qualquer registro de foco de gripe aviária. Isso porque a ocorrência de um caso em ave comercial afetaria todo o País”, justiça a pasta.

O estado de emergência já declarado pelo ministério possibilita a mobilização de verbas da União e a articulação com outros ministérios. Mas, segundo a pasta, para que os Estados possam acessar os recursos já disponibilizados pelo governo e aplicar as ações, é necessário que adotem medidas semelhantes à adotada na União, de emergência zoosanitária.

“Estamos trabalhando, como sempre, com celeridade e transparência, adotando prontamente todas as medidas de controle e demonstrando isso para que os consumidores dos produtos do nosso frango, que estão em mais de 150 países no mundo, continuem tranquilos e confiantes”, disse o ministro.

Fonte: Estadao Conteudo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2023/11:50:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...