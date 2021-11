Cinco mortes em estradas federais do Pará foram contabilizadas pela PRF no feriadão

(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 da segunda-feira (15) a Operação Proclamação da República 2021.

Iniciada no dia 12 de novembro, a operação teve como objetivo reforçar o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, além de garantir aos usuários das rodovias federais do Pará segurança, conforto e fluidez do trânsito durante o feriado prolongado.

Durante a operação, cerca de 240 policiais rodoviários federais estiveram em escala de revezamento, realizando reforço ostensivo nas fiscalizações principalmente em trechos das rodovias onde há um maior fluxo de deslocamento de veículos nesse período.

Foi registrado um total de 09 acidentes, 05 deles considerados graves. Dessas ocorrências, 10 pessoas ficaram feridas e 05 vieram a óbito. De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 5.579 veículos e 5.892 pessoas.

Foram realizados 414 testes de alcoolemia, com um total de 70 autuações. As outras infrações mais observadas foram: a não utilização do capacete, do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas – com totais de 70, 93 e 98 autuações, respectivamente.

Já no combate à criminalidade, 20 pessoas foram detidas: 06 por alcoolemia, 03 por crimes ambientais, 01 por mandado de prisão, 01 por crime de trânsito, 03 por receptação de veículo e 06 por outros crimes.

Durante a operação, 02 veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados e 70,56m³ de madeira foram apreendidos sendo transportados de forma ilegal nas rodovias federais do Pará.

Na véspera do feriado (14), em ação integrada entre PRF, PF e Receita Federal, uma equipe realizou a apreensão de 441kg de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA. A substância foi ocultada dentro de um contêiner com 7 mil garrafas de cerveja e tinha como destino a cidade de Porto, em Portugal.

