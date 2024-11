Cinco mulheres são presas suspeitas de aplicar golpe milionário em idoso espanhol por meio de site amoroso

Cinco mulheres foram presas no bairro da Cremação, em Belém, — Foto: Ascom/PC

A vítima chegou a depositar R$ 158 mil para as investigadas, em troca de encontros marcados pela internet.

Cinco mulheres foram presas no bairro da Cremação, em Belém, nesta quinta-feira (14), suspeitas de aplicar um golpe, no valor de R$ 158 mil em um idoso espanhol.

O crime começou em um site de acompanhantes no qual as mulheres usavam fotos falsas e marcavam encontros com a vítima. O idoso chegou a vir até o Pará para conhecer as supostas namoradas.

As ordens judiciais foram cumpridas pelos policiais civis, por meio da Seccional da Cremação e da Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe). Segundo o inquérito, o idoso contatou a líder da quadrilha pelo site, e passou a fazer depósitos para as investigadas, a fim de conhecer uma delas.

Os contatos continuaram por cerca de dois meses, e a vítima chegou a vir para Belém se encontrar com elas. Mas ao chegar à cidade, isso não ocorreu, e todas as vezes que tentou conhecer as mulheres, a líder do grupo o ludibriou.

Segundo as investigações, a da quadrilha líder utilizava imagens de outras mulheres para a criação dos perfis, e agia como se fosse a responsável pelos encontros.

“Ela enganou a vítima pela internet, e conseguiu fazer com que ele, lá da Espanha, enviasse altas quantias em dinheiro na esperança de conhecer pessoalmente uma delas”, detalhou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Diante do fato, a Seccional da Cremação passou a investigar, e após diligências conseguiu identificar a líder do quinteto e as demais envolvidas, entrando com petição de mandados de prisão preventiva, os quais foram devidamente cumpridos durante a Operação “Fake Love”.

“A líder repassava o dinheiro para as demais envolvidas, e assim elas também passaram a ser investigadas. Por causa desse delito, as cinco deverão responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa”, disse Marco Duarte, delegado titular da Seccional da Cremação.

Após cumprirem as medidas cabíveis, as detidas já se encontram à disposição da Justiça.

