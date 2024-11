Mais de 10 pessoas são presas em operação da PF contra tráfico de drogas pelos Correios no PA e em outros estados

Droga encontrada em 2023 deu origem às investigações sobre o caso. — Foto: PF PA

Operação também ocorre em Santa Catarina e em São Paulo.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (14), no Pará, São Paulo e Santa Catarina, a operação ‘Rastreio’, para combater o tráfico de drogas pelos Correios e lavagem de dinheiro. Até esta manhã, segundo a PF, 11 pessoas já foram presas.

São cumpridos 14 mandados de prisão, 10 mandados de busca e apreensão, além sequestro de bens e ativos financeiros e suspensão de atividades comerciais de empresas utilizadas para a movimentação de valores vinculados ao tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, já foram apreendidos veículos, aparelhos celulares e dinheiro, em quantidades ainda não contabilizadas.

A ação ocorre em Belém (PA), nas cidades catarinenses Florianópolis, Palhoça, Blumenau, Navegantes e Braço do Norte, e em São Paulo, nas cidades Hortolândia, Ribeirão Preto e Mogi das Cruzes.

Investigação

A origem das investigações, segundo a PF, se deu a partir de apreensões de encomendas que continham, em média, cinco quilos de maconha cada, com remetentes em Florianópolis, pelos Correios, com destino a Belém.

Os pacotes apresentavam diversas semelhanças que indicavam terem sido remetidos por um mesmo grupo criminoso, como apontou a polícia.

As informações levantadas apontaram que o principal responsável pelas remessas é de Florianópolis. O aprofundamento das investigações revelou uma rede criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e movimentação de valores vinculados ao tráfico de drogas.

Os agentes da PF afirmaram que grande parte dos integrantes estão em Santa Catarina, mas há vículo deles com outros envolvidos em São Paulo, Paraná e Pará.

