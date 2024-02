Cinco pessoas da mesma família são feitas reféns em cativeiro no Pará

Policiais fazem buscas a criminosos que fizeram família refém em São Félix do Xingu, no Pará. — Foto: Reprodução / PM-PA

Caso foi em São Félix do Xingu, no sudeste do estado. Após buscas, com ajuda de helicóptero, um suspeito foi preso e outro morto em ação policial.

Cinco pessoas da família, incluindo duas crianças, foram mantidas reféns em cativeiro em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

As vítimas foram libertadas sem ferimentos em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar.

Um dos suspeitos foi morto na ação policial e outro foi preso. Os agentes continuavam buscas pelos demais criminosos neste sábado (24).

Um grande número de policiais do 36º Batalhão da PM foi acionado para o caso de roubo seguido de sequestro.

A residência das vítimas fica em uma vila na zona rural do município. Elas foram encontradas em uma casa na vila Ladeira Vermelha. Durante as buscas, houve tiroteio.

Em meio à operação, os policiais foram informados que dois homens estavam tentando parar veículos que passavam por uma estrada vicinal. A intenção seria roubar os carros para, possivelmente, empreender fuga.

As buscas aos outros envolvidos no crime e ao local onde a família estava foram realizadas durante todo o dia de sexta-feira (23), com ajuda de um helicóptero.

A operação se concentrou em área de mata. À noite, a casa onde a família estava foi encontrada e as cinco pessoas foram libertadas. As vítimas foram levadas para a Delegacia de São Félix do Xingu.

Um suspeito foi preso e uma caminhonete roubada, e abandonada pelos criminosos, foi apreendida.

