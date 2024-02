XCMG pretende contratar mais 300 para dobrar turno e aumentar produção no Pará

(Foto: Divulgação/XCMG)- A indústria tem cerca de 1 mil trabalhadores e deverá reforçar o efetivo com a contratação de novos colaboradores.

A gigante chinesa XCMG, fabricante de máquinas pesadas para a construção, decidiu que pretende ampliar a produção em Pouso Alegre ainda neste ano, período em que comemora dez anos de presença da unidade no Sul de Minas. A linha de montagem, que atualmente opera em apenas um turno, passará a dois turnos. A indústria emprega atualmente cerca de 1 mil trabalhadores e deverá reforçar o seu efetivo com a contratação de novos 200 a 300 colaboradores.

A abertura de vagas vem na esteira do investimento de R$ 270 milhões, que terá metade do valor diluído até o fim do primeiro semestre e do qual dois terços serão dedicados à ampliação da produção e o terço restante à construção do centro de pesquisa e inovação, atitude inicial para nacionalizar caminhões elétricos.

Por mês são produzidas em Pouso Alegre em torno de trezentas a quatrocentas máquinas da linha amarela, principalmente versões de cinco modelos de pás carregadeiras, retroescavadeiras, motoniveladoras, escavadeiras e rolos compactadores. A considerar, também, a montagem em CKD e SK já chegou a 1 mil unidades mensais.

A capacidade instalada da fábrica do Sul de Minas é de 7 mil unidades por ano – e já foram produzidos, efetivamente, de 80% a 85% do total, segundo o vice-presidente da companhia na América do Sul, Tian Dong: “Pretendemos ampliar em 30% o volume produzido aqui em Pouso Alegre”.

Em torno de 80% dos clientes da linha amarela são de origem governamental e as principais demandas têm sido por motoniveladoras e rolos compactadores.

Fonte: Portal da Cidade Pouso Alegre, com informações de Autodata e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2024/10:16:58

