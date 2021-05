Cinco são presos durante operação que investiga abuso de vulnerável e violência doméstica no Pará

(Foto:Quatro homens e uma mulher foram conduzidos para a Delegacia da Mulher (DEAM) do município. Todos já estão à disposição da Justiça.

Quatro homens e uma mulher foram presos durante as ações da “Operação Cruciatus”, deflagrada pela Polícia Civil em Barcarena, na manhã desta quinta-feira (27). A ação foi coordenada pela Delegacia da Mulher (DEAM) do município e investiga crimes de abuso de vulnerável, violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A força-tarefa contou com a atuação de quase 40 agentes civis da 4 ª RISP – Superintendência Regional do Baixo Tocantins. Dez mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos. Um revólver calibre.38 e quatro munições do mesmo calibre foram apreendidos.

Titular da DEAM, a delegada explica que as investigações tiveram início no início do ano e ainda devem continuar. Os mandados foram cumpridos em Barcarena Sede, Vila dos Cabanos e Vila do Conde. “Temos dois foragidos que serão procurados. Divulgaremos as informações para que eles sejam capturados e, tão logo sejam encontrados, serão colocados à disposição da Justiça”, enfatiza.

Todos os envolvidos já foram ouvidos. Os homens foram encaminhados para o Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba (CRRAB) e a mulher foi conduzida para o Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua.

Para a delegada, o resultado positivo de operações como essa são importantes para dar uma resposta à sociedade e coibir novos crimes. “Essas ações têm que acontecer de maneira rotineira, porque além de responsabilizar esses criminosos, isso também incentiva a população a denunciar porque mostra a efetividade da Justiça, mostra que existe responsabilização”, declara.

Além disso, vítimas de crimes como violência doméstica e abuso de vulnerável também recebem acolhimento e suporte psicológico, pontua ainda Madeira. “Existe a responsabilidade, o afastamento do agressor por meio de medida protetiva ou pedido cautelar de afastamento. Existe uma série de ações que se dão a partir da denúncia”, explica.

Crimes como esses podem ser denunciados pelo Disque-Denúncia 181, Centro Integrado de Operações 190 ou, ainda, pelo canal Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Por:Ana Carolina Matos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...