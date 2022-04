Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso pela PRF em Santarém

Equipe da PRF encaminhou homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável à delegacia da Polícia Civil em Santarém — Foto: PRF/Divulgação

Homem conduzia uma motocicleta que foi abordada durante fiscalização na BR-163.

Durante fiscalização na noite de domingo (10) na BR-163, em Santarém, oeste do Pará, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava com mandado de prisão em aberto por crime de estupro de vulnerável, expedido pela 1ª Vara Criminal. (As informações são g1 Santarém e Região — PA).

O homem conduzia uma motocicleta que foi abordada pela fiscalização da PRF. Durante verificação dos documentos do condutor nos sistemas da PRF e do CNJ, os policiais rodoviários identificaram que o condutor era foragido da Justiça.

A equipe da PRF deu voz de prisão ao homem, e em seguido o encaminhou para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém para as devidas providências legais.

De acordo com a PRF, foi necessário o uso de algemas, para garantir a integridade física do preso e da equipe policial, nos termos da Súmula Vinculante n° 11 do STF e Decreto n.º 8.858/2016.

