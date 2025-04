SEAP realiza Revista Geral nos presídios do Pará

(Fotos: Divulgação) — O objetivo da ação é manter a tranquilidade e controle do Estado em suas 54 unidades penais, proporcionando segurança à população paraense durante o período do feriado prolongado

A véspera do início do feriadão da Semana Santa foi de muito trabalho para os servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Para garantir a tranquilidade e o controle nas 54 unidades penais do estado, a secretaria deu início à operação Revista Geral em todo o Pará. A ação segue até o dia 21 de abril, com reforço na atuação das forças de segurança, contribuindo diretamente para manter a ordem e a segurança da população.

A operação mobiliza mais de 650 policiais penais das forças internas da SEAP, incluindo aqueles que atuam diretamente nas casas penais e também os integrantes dos grupos especializados: Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e Grupo de Busca e Recaptura (GBR).

O Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará foi o ponto de partida da operação, com a presença de integrantes da Corregedoria da SEAP e da Assessoria de Segurança Institucional (ASI), que acompanharam as ações realizadas logo nas primeiras horas da manhã.

Sob coordenação da Secretaria Adjunta de Gestão Operacional (SAGO), liderada por Ringo Alex Rayol Frias, a operação iniciou após uma preleção dirigida aos operadores do complexo. O secretário aproveitou o momento para reconhecer o empenho da equipe e os bons resultados alcançados em ações anteriores.

Segundo Ringo, o principal foco da operação é a checagem preventiva no ambiente carcerário, evitando a necessidade de respostas reativas às ocorrências. “Esse é o principal objetivo da operação. Como já é de costume, a gente checa esse ambiente carcerário, trazendo como resultado imediato o primeiro controle do sistema penitenciário paraense e, segundo, trazendo como resultado a tranquilidade para todos os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SIEDS), transformando o ambiente em ambiente de trabalho salutar aos nossos policiais penais”, afirmou.

Ele destacou ainda que o reforço da presença do Estado nas unidades prisionais garante um ambiente mais seguro para o trabalho dos servidores. “A operação envolve 667 policiais penais durante todo o período do feriadão, seguindo todos os dias nas unidades penitenciárias, intensificando as revistas, as rondas. Uma vez que a gente sempre fala isso, que o ambiente carcerário é o território exclusivo do Estado, e quem manda é o Estado, na figura dos operadores do sistema penitenciário paraense”, garantiu.

Além do efetivo terrestre, a operação também conta com o apoio aéreo do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (GRAESP), que realiza sobrevoos nos complexos penitenciários de Marituba, Santa Izabel do Pará e Marabá. “O objetivo é de se manter esse estado de sobreaviso e também de controle da vigilância aproximada do Estado”, explicou Ringo.

O diretor da Diretoria de Administração Penitenciária (DAP), coronel PM Odenir Margalho, avaliou positivamente o início das atividades. Ele explicou que as revistas são estruturais, inspecionando grades, celas, camas e demais áreas internas das unidades, a fim de identificar possíveis fragilidades. Também é feita a revista pessoal dos custodiados. Segundo ele, não foram encontrados objetos proibidos durante as inspeções realizadas até agora.

“Essa ação de presença inibe qualquer tentativa de quebra da segurança e da disciplina da nossa população carcerária. Nós cremos que vai ser um final de semana tranquilo, nesse período agora da Semana Santa. Nós acreditamos no trabalho desenvolvido pela SEAP e também pelos nossos operadores, porque a secretaria dá todas as condições para que o trabalho seja executado da forma correta, e como prescreve o nosso manual de procedimento operacional”, destacou Margalho.

A policial penal Eslaine Almeida, comandante do GAP, comentou a atuação do grupo nas 11 unidades penais do Complexo de Santa Izabel do Pará. Ela garantiu que, até o início da tarde, tudo transcorreu dentro do previsto e sem nenhuma intercorrência ou apreensão.

“O trabalho do GAP, mais uma vez, se mostra eficaz para estar no controle de todas as unidades que o GAP está presente. E o intuito é sempre garantir realmente a segurança intramuros e manter a ordem e disciplina no controle de todas as unidades prisionais do estado do Pará. A missão transcorre dentro do previsto, obedecendo todas as diretrizes no manual de procedimento vigente na nossa secretaria. Graças a Deus, até o momento, em todas as unidades que o GAP está presente, não teve nenhuma alteração significativa!”, assegurou a comandante Almeida.

Os integrantes do COPE formaram o maior efetivo atuando hoje no Complexo Penitenciário e na Região Metropolitana de Belém, conforme o capitão PM Esmael Alcântara, comandante do grupo. Ele informou que 30 homens participaram das ações: 18 no complexo e oito nas unidades de Marituba. Uma equipe com viatura também deu suporte à revista na UCRF de Ananindeua.

“Essa missão nos traz a certeza de que os procedimentos, sendo a base do sistema, estão sendo consolidados nas nossas ações de revista. Isso faz com que a gente consiga prevenir situações que possam fugir da normalidade, como as intercorrências de fuga, resgate, tentativas de motim, rebelião, que possam ser evitadas, que possam ser mitigadas através das nossas ações. A gente espera que esse final de semana consiga passar na maior tranquilidade possível, mantendo o procedimento, mantendo as atividades ordinárias como de costume”, concluiu o comandante do COPE.

Fonte: Márcio Sousa / NCS Seap Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/06:44:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...