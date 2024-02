Classificados para torneio nacional de robótica, estudantes da rede pública são recebidos pelo titular da Seduc

Os estudantes da rede estadual de ensino, que conquistaram o segundo lugar na etapa estadual do Torneio Sesi de Robótica – First Lego League Challeng e vão disputar a fase nacional da competição em Brasília no dia 28 de fevereiro, foram recebidos pelo secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares, na sede da Seduc, na tarde desta terça-feira (6). Na ocasião, os estudantes puderam, inclusive, entoar o canto de garra para o governador Helder Barbalho por videochamada realizada pelo secretário.

Durante o encontro, o secretário parabenizou e incentivou os estudantes em uma conversa cheia de trocas. “É um orgulho para a gente e um prazer tê-los aqui. Parabéns pela conquista e pela dedicação. Não existe quem ganhe algo sem esforço e isso vocês tiveram e o mérito é de vocês e dos seus professores”, destacou o chefe da pasta.

A equipe “Pavulagem”, formada por Jean Serrão, Maria Eduarda Barbosa, Luiz Gabriel da Silva, Thyla Moraes, Jéssica Aguiar e Gustavo Lima, contou detalhes sobre como o projeto foi pensado e desenvolvido, além de explicar o funcionamento do torneio e como conquistaram a tão desejada vaga para a etapa nacional.

Para a estudante Jéssica Aguiar, do 8° ano da Escola Estadual Jarbas Passarinho, conquistar o segundo lugar no torneio estadual foi ótimo. “Sem dúvidas foi um momento muito bom para a gente, já que somos de escola pública e comparando com outras escolas que são melhores, a gente conseguiu se destacar. Demos o nosso melhor e foi muito gratificante. A gente sabe que é muito difícil, mas a gente acredita na nossa capacidade de conseguir. E com essa oportunidade em Brasília eu acho que a gente vai aprender muita coisa, a gente vai fazer novas amizades e isso é o que eu espero do torneio”, contou a estudante.

O estudante Jean Serrão, da 1° série da Escola Estadual Cordeio de Farias, está ansioso para competir em Brasília e representar o Pará. “Estou feliz e ansioso. Eu vou representar o meu Pará lá na capital do Brasil, mostrar para o Brasil todo o nosso projeto e eu tenho muita vontade mesmo de mostrar a nossa cultura. É algo que eu sempre quis, pois, por exemplo, muitas vezes na televisão mostram muitas coisas lá do Sul, Sudeste e do Norte aqui sempre têm uma outra visão e a gente quer mudar isso. Nossas expectativas para o torneio são altas, sem sombra de dúvidas, nosso projeto de inovação, nosso design do robô vai ser alto e a gente está com a confiança lá em cima”, destacou o estudante.

O professor responsável pelo projeto destaca a importância do encontro dos estudantes com o secretário de Educação. “Esse encontro aqui hoje foi fundamental porque ser recebido por uma autoridade representa muito. Os alunos puderem ter contato com o secretário ecom o governador, e escutar uma palavra de incentivo faz com que eles tenham muito mais energia, muito mais força para representar a escola pública. A gente agradece muito à Secretaria por esse apoio, tanto financeiro na viagem, quanto esse apoio emocional que é super importante”, frisou o professor Rafael Herdy.

O Torneio Sesi de Robótica é um processo de aprendizagem colaborativa no qual estudantes e professores aprendem conteúdos de física, química, biologia, matemática e linguagens de forma instigante e divertida. A cada temporada, a modalidade desafia crianças e jovens de 9 a 15 anos a resolver problemas do dia a dia e os inspira a seguir carreira em áreas de tecnologia e inovação no futuro. Este ano, o tema central envolve a Arte e a Ciência.

Fonte: Ascom/Seduce e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/08:32:22

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

