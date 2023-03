Ponte do Rio Peixoto, na BR-163/MT, será totalmente interditada, a partir de 6 de março;VÍDEO

ATENÇÃO: Ponte em Peixoto de Azevedo na BR-163/MT terá interdição total no período noturno. Foto: Acervo Via Brasil BR-163 Foto: Acervo Via Brasil BR-163 Foto: Acervo Via Brasil BR-163. (Foto: Divulgação/Acervo Via Brail BR-163)

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, serviços a serem realizados até o dia 17 pela Edro Engenharia – contratada pelo DNIT – serão no período noturno

As obras na ponte do Rio Peixoto, em Peixoto de Azevedo (MT), a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e da Edro Engenharia, entram na fase de serviços complementares para conclusão das atividades.

Com isso, será necessário realizar interdição total da BR-163, no período noturno, nos dois sentidos, entre os dias 6 e 17 de março, das 21h às 5h. O bloqueio ocorre em razão de manobras necessárias para alteamento da ponte para troca de apoios e juntas.

A concessionária Via Brasil BR-163 irá fornecer apoio na organização do tráfego e orientação aos usuários. A empresa orienta os condutores a programarem a passagem pelo trecho antes ou depois das atividades, além de observarem a sinalização no local.

Importante

A Via Brasil BR-163 e a ANTT estão em campanha pela segurança nas estradas. A concessionária está fazendo a parte, cuidando para que a rodovia esteja cada vez mais segura. Agora é a vez de fazer a sua parte. Como motorista ou pedestre, juntos, salvamos vidas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/03/2023/07:34:26 a informação é do portal Estradas.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...