Cliente de bar é executado a tiros enquanto jogava sinuca; imagens são fortes

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi morto a tiros dentro de um bar, em Catalão, na região sudeste de Goiás. A vítima foi identificada como Dickson Hugo Matias, de 26 anos. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (15), na Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o g1 não localizou a defesa dele para se posicionar.

Nas imagens do circuito de segurança interno do bar é possível ver o momento em que o suspeito entra no local – usando uma camisa vermelha, calça clara, chinelos e capacete – e atira contra a vítima, que jogava sinuca em uma mesa próxima à entrada. Em seguida, um homem que também estava no bar tenta conter o suspeito, e eles entram em luta corporal.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito da vítima do local. O suspeito fugiu, e até o momento as autoridades não conseguiram identificá-lo.

A Polícia Civil deverá investigar o caso.

