Cliente de distribuidora de bebida é morto ao reagir a assalto, em Altamira

Um homem foi morto a tiro ao reagir a um assalto em uma distribuidora de bebidas em Altamira, sudeste do Pará, nesta quinta-feira (10). O homem era cliente do local. A Polícia Civil investiga o caso.

