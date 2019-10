PC prende homem suspeito de participação no desaparecimento da própria enteada em Trairão

(Foto:Reprodução) – José Gomes Lima, vulgarmente conhecido como Miúdo, foi preso temporariamente pela Polícia de Trairão suspeito de participação no desaparecimento de Samila Vaz Garcia, de 12 anos e enteada dele.

A menina está desaparecida desde o dia 20 de setembro.

A prisão se deu após a Polícia perceber contradições no depoimento de José Gomes sobre o desaparecimento da menor. A PC trabalha com a hipótese do padrasto da jovem tê-la matado e ocultado o corpo.

Samila Vaz Garcia desapareceu no dia 20 de setembro. Ela teria saído da residência onde morava com a mãe e o padrasto, na vicinal do Balanção, para receber exames no hospital da cidade.

José Gomes Lima afirma que teria a deixado no local e depois ido confirmar um emprego, mas quando ele voltou não a encontrou mais hospital.

