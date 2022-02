Arma de fogo e munições são apreendidas em Pacajá, sudoeste do Pará

PRF apreende arma de fogo e 17 munições no sudoeste do Pará — Foto: Ascom/PRF

Homem que estava com o armamento foi preso por porte ilegal de arma.

Uma arma de fogo e 17 munições foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização no km 414 da BR-230, no município de Pacajá, sudoeste do Pará, realizada na última segunda-feira (7). (As informações são do g1 Pará — Belém)

De acordo com a corporação, a abordagem ocorreu ao condutor de um veículo que passava pelo trecho. Ele demonstrou nervosismo excessivo e gerou suspeita dos agentes, que iniciaram uma vistoria.

A arma de fogo e um carregador contendo 17 munições foram encontrados ao lado do banco do motorista, segundo a PRF. A corporação ainda afirmou que o homem não tinha autorização para portar o armamento e que não estava registrado.

A PRF relatou que o condutor foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e, em seguida, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

