CNH gratuita será distribuída em Novo Progresso e outras cidades do interior do Pará; Confira o calendário

(Foto: Reprodução)- Uma grande procura por parte da população da capital paraense marcou os dez dias de inscrições da primeira etapa do Programa Social CNH Pai D’égua. O maior programa social para obtenção de carteiras de habilitação do Brasil recebeu mais de 150 mil inscrições até o momento.

Das 60 mil vagas ofertadas nesta edição, 20 mil foram destinadas para Belém. A relação final dos selecionados desta região será disponibilizada exclusivamente por meio eletrônico no site do Detran no próximo dia 23 e, após a publicação, os selecionados deverão estar atentos aos prazos estabelecidos para as próximas etapas presenciais, matrícula e abertura do processo no Renach. O candidato que descumprir qualquer dos prazos será desclassificado, sendo convocado o candidato subsequente, respeitando o limite de vagas ofertadas.

O CNH Pai D’égua é um programa do Governo do Estado, coordenado pelo Detran, voltado para pessoas de baixa renda e que garante a emissão de Carteira Nacional de Habilitação totalmente gratuita. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria. Serão aceitas pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) até setembro de 2023, a partir de 18 anos completos e que tenham concluído o ensino fundamental.

Confira abaixo a programação das cidades que serão contempladas com o programa:

Inscrições: 18 a 27/03/2024 – Região metropolitana de Belém, Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí (Ananindeua, Afuá, Anajás, Augusto Corrêa, Abaetetuba, Acará, Aurora do Pará, Benevides, Breves, Breu Branco, Bonito, Bragança, Bagre, Baião, Barcarena, Bujaru, Castanhal, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Cachoeira do Piriá, Capanema, Capitão Poço, Cametá, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Inhangapi, Irituia, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Limoeiro do Ajuru, Marituba, Melgaço, Muaná, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Mocajuba, Moju, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Ourém, Oeiras do Pará, Peixe-Boi, Primavera, Ponta de Pedras, Portel, Paragominas, Pacajá, Quatipuru, Salvaterra, Santa Bárbara, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Soure, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Santa Izabel do Pará,

Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, Salinópolis, Santarém Novo, São João de Pirabas, Santa Luzia do Pará, Terra Alta, Tomé Açu, Tracuateua, Tucuruí, Tailândia, Ulianópolis, Vigia, Viseu e Regiões das Ilhas).

Inscrições: 06 a 15/05/2024 – Região de Trânsito de Santarém, Altamira e Itaituba (Altamira, Anapu, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Placas, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, Santarém, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu).

Inscrições: 24/06 a 03/07/2024 – Região de Trânsito de Marabá, Parauapebas e Redenção (Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Palestina do Pará, Pau D’Arco, Piçarra, Rondon do Pará, Redenção, Rio Maria, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, São Félix do Xingú, Sapucaia, Tucumã e Xinguara).

Fonte: Diário do Pará

