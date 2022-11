CNH: Prazo para finalizar a 1ª carteira de habilitação é prorrogado por mais um ano

Medida vale para todo o Brasil (Foto: Reprodução)

Medida do Contran vale para todos os processos ativos no órgão

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou uma resolução, na última quinta-feira (10), que estende por mais um ano o prazo para os candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) finalizarem o processo. A medida vale para os processos ativos com vencimento em 31 de dezembro deste ano.

No texto, assinado na última terça-feira (8), o presidente do órgão nacional, Marcelo Sampaio Cunha Filho, informa que a resolução é válida para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

Com a atualização, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) informa que foi prorrogado até 31 de dezembro de 2023, o prazo para conclusão de todos os processos de habilitação ativos no órgão. (Com informações de Emilly Melo).

Jornal Folha do Progresso em 11/11/2022

